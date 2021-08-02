美國行動支付服務商Square約將以290億美元的全股票交易方式收購澳洲Afterpay，搶攻正蓬勃發展的「先買後付」（buy now pay later,BNPL）信貸商機。

兩家公司周一宣布，這筆交易將打造一個線上支付巨頭，並有助於加速Afterpay在主要的美國市場與在全球市場的成長。

Afterpay一直是這個利基型線上支付領域的領頭羊。隨著更多人在疫情期間選擇以分期付款支付日常用品，BNPL市場在去年躍升成為了主流。

Square執行長多爾西（Jack Dorsey）表示，Square和Afterpay有一個共同的目標，我們可以強化Cash App和Seller生態系統的連結，為商家和消費者提供更具吸引力的產品和服務。

多爾西亦是社群媒體推特的創始人暨執行長。

兩家公司宣布，Afterpay股東每一股可取得0.375股Square的A類股票，以Square上周五收盤價估算，每股收購價格約為126.21澳元。

這個價碼比Afterpay上周五收盤價溢價逾30%，預估這家澳洲公司的股東將持有合併後公司約18.5%股份。

受此消息激勵，Afterpay周一早盤股價飆漲逾23%，報119.11美元。

該澳洲金融科技公司在聯合聲明中表示，Afterpay董事會已一致向股東推薦這項交易。

此外，Square在周日晚間公布財報，其第二季總淨營收較去年同期大幅成長逾143%，為46.8億美元。其現金應用服務的比特幣營收較去年同期激增200%，為27.2億美元。