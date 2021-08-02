台中45歲知名刺青師吳世民，2個多月前工作到一半突然昏迷不醒，送醫治療後仍不幸於7月31日病逝，消息傳出，不少親友紛紛湧入臉書留言哀悼，「鋼鐵爸」阮橋本1日也在臉書PO文：「兄弟，一路好走」。

廣告設計科畢業的吳世民，2003年於台中開設「夜行刺青」店，以新傳統、素描，再運用彩色技法刺青，曾於2010年率隊參加「新加坡第2屆世界刺青展」，在35國360支隊伍中，花費6小時、以京劇人物「樊梨花」奪得金牌，成為刺青界的台灣之光。

不料，吳世民2個多月前在店內幫客人刺青時，因身體不舒服，躺在椅子休息，最卻被發現昏迷送醫，無奈經過手術治療，仍於7月31日病逝。

吳世民親友聽聞他離世消息，紛紛湧入臉書留言哀悼「台灣夜行刺青吳世民大哥，你的刺青精神永遠都在我的心中」、「曾經我們都為了一個如何把紋身藝術推向大眾、讓社會接受的理念而努力不懈，我們做到了」。