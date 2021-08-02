線上求籤一樣靈驗！

七夕情人節即將到來，仍然一個人孤單寂寞覺得冷？國考日期近在眼前，緊張焦慮到吃不下飯？工作又遇到小人、馬屁精，難以加薪升官？不管是遇到愛情、學業、工作問題，許多人都會到宮廟祈福，借助宗教的力量獲得內心安定。

雖然隨著全國疫情警戒從三級降到二級，部分宮廟陸續有條件開放，不過許多人仍然避免外出，減少染疫風險，因此許多宮廟都推出「線上拜拜」的服務，讓你在家就能求籤、擲筊。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全台有哪些網友熱議的線上拜拜宮廟！

NO. 10 台北聖興天后宮

台北聖興天后宮主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，近期與浪LIVE合作，推出「最強女神媽祖線上祈福」，只要加入浪LIVE會員，並搜尋ID：5333131，就可在直播間找到聖興媽祖，除了可以向聖興媽祖祈福默禱，還可線上留言，由廟方人員代為點香拜拜、點燈、燒金紙、求籤、解籤，開播首日就有近3000名信徒朝聖。

NO. 9 台東玄武堂寒單爺

台東玄武堂供奉寒單爺，特別與「首淐科技」團隊合作推出「uBobee」APP，主打「線上寒單爺 」服務，不僅可以向寒單爺參拜上香、擲筊問事、點燈祈福等，最特別的是還有「AR炸寒單」，在家就能直接用手機炸寒單，把厄運都炸掉，祈求趨吉避凶、消災解厄，搭配聲音效果，就像親臨現場一樣。

NO. 8 臺灣省城隍廟

臺灣省城隍廟主祀城隍爺，是許多台北市虔誠信眾的信仰中心。臺灣省城隍廟在官網就提供線上抽籤服務，只要在心中默念自己的姓名、出生年月日、住址後，誠心向城隍爺請教心中的疑惑，再點選「開始求籤」及「擲筊」向城隍爺確認賜籤後，即可獲得一張籤詩，官網並提供籤詩解說服務，讓你了解籤詩的意義。

NO. 7 新竹都城隍廟

新竹都城隍廟創建於1748年，為全台最大的城隍廟。新竹都城隍廟線上求籤的方式非常特別，僅需點進線上求籤連結後，就會在頁面上直接顯示你的籤號，往下滑可看到每個籤詩的詳細解釋；如果想更換籤詩也可以點選「我要求新籤」。除了線上求籤之外，還可以線上虛擬點燈保佑平安。

NO. 6 東港鎮海宮

主祀蘇府七王爺的東港鎮海宮推出的「七王爺靈籤APP」已上架多年，用手機就能獲得靈籤，吸引大批忠實粉絲，甚至一度紅到國外，讓外國人為之瘋狂。首先打開APP，在心中誠心默念自己的姓名、地址及所求何事，求取籤詩並擲筊後，若獲得「允杯」即可拿取此籤，APP上會有詳細的籤詩解釋；除了APP之外，東港鎮海宮的官網也有提供線上求籤服務。

NO. 5 松山奉天宮

松山奉天宮主祀玉皇上帝，點進官網就可以向螢幕上的玉皇上帝上香敬拜，並求籤擲筊、觀看籤詩含義。先前因應指考到來，松山奉天宮與咖啡品牌咖啡廣場合作打造「考試神助宮」活動，線上就能請文昌帝君保佑考試順利，還推出文昌帝君加持的限量咖啡（現已完售），吸引許多考生踴躍參與。

NO. 4 鹿港天后宮

供奉媽祖的鹿港天后宮創建於明末1591年，已有400多年的歷史，現被列為國定古蹟。一點進鹿港天后宮官網，就會看到Q版的媽祖，非常親切，誠心向媽祖稟報個人資料與所求何事後，便可求籤擲筊。另外，鹿港天后宮官網還有線上祈福服務，信眾可以在線上留言，向媽祖祈求平安、健康。

NO. 3 新港奉天宮

新港奉天宮主神恭奉媽祖，1622年由先民恭請來台，由於護佑先民橫渡「黑水溝（台灣海峽）」、開墾笨港，故又稱為「開臺媽祖」，現被列為三級古蹟。新港奉天宮官網提供線上求籤服務，不過必須連擲3個聖筊才能完成求籤，廟方提醒「求籤過程較為繁瑣，請誠心相求，並要有耐心」，求籤完畢後可以直接觀看籤詩解析。

NO. 2 台北霞海城隍廟

以月老聞名的台北霞海城隍廟，推出「你的在線月老」計畫，點進「你的在線月老」粉絲專頁後，於置頂貼文留言或是私訊粉專「參拜」，就可開始求籤參拜，過程中粉專還會用白話活潑的方式介紹台北霞海城隍廟，讓你彷彿在跟月老對話一樣。「你的在線月老」最近因應七夕，推出《甜作之盒》月老供品組，內含廟方加持的愛情御守，祈求獲得好姻緣。

NO. 1 北港朝天宮

北港朝天宮創立於1694年，為一座歷史悠久的媽祖廟，現被列為國定古蹟，每年北港媽祖出巡遶境更是一大盛事。北港朝天宮官網提供線上求籤服務，向螢幕上的媽祖上香敬拜，說明無法親臨北港朝天宮的原因，再報上自己的資料與所求之事，須求得3個聖筊才能獲得籤詩。北港朝天宮還時常在粉絲專頁舉辦線上誦經祈福，吸引許多信眾觀看參與。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月29日至2021年07月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『線上拜拜宮廟』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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