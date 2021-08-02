台股加權指數2日開在17256.61點，晶圓代工廠聯電（2303）開在59.3元，帶動IC設計股聯詠（3034）、敦泰（3545）、天鈺（4961）等同步轉強，電子股成交占比上升至近六成，指數漲幅擴大，站回5日線。

亞馬遜財測欠佳，衝擊股價重挫，壓抑其他網路與科技巨擘走軟，促使道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數全面走低。不過，標普500仍舊連續六個月走強。

道瓊工業平均指數7月30日終場下跌0.42％（149.06點）、收34935.47點；月K線上漲1.65％。

那斯達克指數下跌0.71％（105.59點）、收14672.68點；月K線上漲1.16％，過去9個月有8個月走揚。費城半導體指數上漲0.7％（23.28點）、收3356.53點，創歷史收盤新高；月K線上漲0.34％。

中信投顧指出，台股短均空頭排列，對盤勢有牽引下拉壓力，周線連續收腳黑K，對應指數延續修正格局，中期走勢偏空，亦恐間接壓抑短彈潛在空間。

尤其電子族群脫鉤美科技股及半導體股表現，呈現利多不漲，預料近日台股恐頻見開高走低，操作上逢高汰弱不追價，選股上，可適度布局目前基期相對二，且進入拉貨高峰的蘋概股。