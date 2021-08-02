女星賈永婕6月號召各界捐贈高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、電動過濾式呼吸防護具（PAPR），賈永婕還發起送愛心便當挺醫護的行動，獲得「抗疫女神」、「護國天使」的封號，而賈永婕昨（1日）則送女兒「安安」出國念書，賈永婕才在臉書發文「看吧我就說我不會哭吧」，但一看照片，賈永婕卻是不捨地在機場大淚崩。

賈永婕日前為大女兒安安到美國讀書做準備，她之前還堅定說：「拜託趕快出國啦」，昨更在臉書打賭「我會哭嗎？」，而賈永婕昨送安安到機場時，她則發文說：「看吧我就說我不會哭吧」，但一看照片，賈永婕卻是哭到雙眼超腫、眉頭緊皺，甚至眼睛快睜不開，看得出她很不捨女兒，有網友就問爸爸有沒有哭，賈永婕則「出賣」老公王兆杰說：「在家偷偷哭了」。

賈永婕不捨女兒，哭到雙眼超腫。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕在機場大暴哭。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

當女兒要出關時，賈永婕就叮嚀她要穿外套、怕她感冒、不要掉東西，還強調「要想我喔」，讓賈永婕忍不住自嘲：「我真的很囉嗦」，而賈永婕今凌晨也感性發文：「安安應該是最容易惹毛我的孩子吧，老實說到出發前兩小時我們還大吵一架」，賈永婕還放狠話說她不去機場送機了。

賈永婕坦言，她從前一晚就開始哭了，直到送安安出國「眼淚是壞掉的水龍頭...一直滴一直流」，不過賈永婕其實很替女兒開心「要出國唸書了，開心啊！脫離煩人的爸媽 大學生耶！多青春無敵的歲月！我很羨慕啊」。