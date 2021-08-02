《香港國安法》實施超過一年後，香港移民潮再現。港媒報導，申請「良民證」以及中小學流失學生的數目均超過1萬5千人。中學校長會呼籲政府認真聆聽港人心聲，瞭解移民原因，制定政策輓回信心，避免人才流失。有移民英國港人表示，不希望下一代接受偏頗的教育，選擇「用腳投票」忍痛離開，有如「政治逃難」。

《香港國安法》去年6月30日深夜在香港公布實施後，引發新一輪移民潮，導致中小學生大幅流失，對教育界的影響值得關注。

據統計，今年前5個月，香港警務處接獲15707例申請「無犯罪紀錄證明書」，俗稱「良民證」，已達去年全年總數29251宗的54％。其中，今年前5個月呈現上升趨勢，5月更達到3923例，是近4年半以來的新高紀錄。

據網媒《香港01》7月初引述移民專家分析，近幾個月的移民查詢較前兩年再增加3至4成，相信與不少國家相繼降低移民門檻有關，估計除了社會氣氛外，不少家庭趁暑假前辦理好移民手續，目標為趕上九月開學。

另據香港《明報》引述香港教育局統計顯示，截至去年10月，中小學一年內流失約15400名學生。該報按局方最近公佈的2020／21年度《學生人數統計報告書》數字推算，小學3年來首次出現學生淨流失，跌幅約1.6％；中學流失率擴大至2.84％。以往學生流失集中在高中，情況在去年蔓延至小學，小一以外每個年級都有學生流失。

美國之音報導，與丈夫帶著今年9歲就讀小三的兒子，於今年6月移居英國的Dorothy表示，他們去年年底已留意到香港局勢急速惡化，尤其以言入罪已成事實，在擔心兒子教育問題下，萌生移民念頭。她認同，這次移民有如「政治逃難」，他們也會盡力讓各國瞭解，近年這麼多香港人要「逃難」的原因。

她說，在今年4月15日香港首個「全民國家安全教育日」中，兒子就讀的小學規定所有學生聆聽國安教育內容，便是最明顯的變化。儘管學校在9月新學年才會正式落實相關課程，但她留意到小學課本已經滲透了大陸的價值觀，著重宣揚中國大陸的成就，但沒有提及「三聚氰胺毒奶粉」等負面議題，明顯偏頗。要全面教導正確認識中國大陸的責任，便落在家長的肩膀上。

至於大批香港土生土長的中小學生移民外國後，香港人口出現的「年齡斷層」， 今年16歲、暑假後升上中學五年級的學生組織「中學時政」發言人Michael估計，疫情過後很快就會被每天150人的中國大陸「單程證」新移民人口取代，香港也會逐漸變成中國其中一個普通的城市。

中學校長會7月19日就即將在10月發表的特首2021施政報告，發表名為《保才、納才、育才、尊才》的施政報告建議公開信，表明關心現時香港的競爭力和人才流失的情況。

公開信引用香港政府統計處去年淨移出人口近4萬人等數據，首先建議政府就全港師資展開調查，瞭解現時學校教師資歷、教職人員變動情況和離職原因，及早應對教師流失問題，例如調整師資訓練課程的類別和名額等。

中學校長會表示，港府應該認真聆聽香港人心聲，瞭解移民原因，制定合適政策挽回信心。該會表示，難以估計大量香港學生外移的影響，認為政府必須對症下藥，讓學生回心轉意。

該會呼籲港府尊重人才，確認學界的專業精神，修補社會撕裂，使社會不再出現肆意抹黑教育界的言論，重振教育工作者士氣，有利人才培育及社會未來發展。