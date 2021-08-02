由於全球最大生產國中國，主要生產省份雲南新一波的電力限制導致供應擔憂，致鋁價上揚，且一度觸及3年來的紀錄高點，但隨後因美元上漲而收窄鋁價漲幅盤整回落。

分析師表示，由於雲南省的鋁生產商，收到當地政府電力限制通知，因限電而無法完成其2021年的產量目標，且限電持續的時間比預期還長，對供應上產生擔憂，致倫敦(LME)鋁價上漲一度觸及3年來紀錄高點，但隨後因美元走強上揚令鋁價收窄盤整回落。另外，雲南省也是幾家主要鋅治練廠的所在地，鋅價也因限電而上揚。

終場上周五(7/30)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌249美元，報每公噸34,649美元；期鎳下跌283美元，報每公噸19,552美元；期鋅上漲29美元，報每公噸3,027美元；期鋁下跌1.5美元，報每公噸2,590美元；期銅下跌95.5美元，報每公噸9,728美元；期鉛上漲16.5美元，報每公噸2,382美元。(商品行情網)