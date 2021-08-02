今年度住宅補貼今天起受理申請，受理項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，民眾只要將所需資料備妥，在線上申請即可，值得注意的是，今年租金補貼有分級制度，最高每個月可拿到8000元。

內政部營建署表示，今年度住宅補貼申請期間為8月2日至31日，受理申請項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼3大類，只不過今年受到新冠肺炎衝擊影響，取消放臨櫃申請，改採線上、郵寄及舊戶同意帶入前次資料方式受理申請。

內政部營政署住宅補貼懶人包。（圖／翻攝自內政部營政署網站）

營建署指出，住宅補貼有計畫戶數，因此對弱勢家庭及特殊經濟需求的申請者，會額外評點加分，所以租金補貼也會實施分級制度，補貼金額分別從2000至8000元不等。另外，自購、修繕住宅貸款利息補貼部分，具經濟或社會弱勢身分者若檢附相關證明文件，經地方政府審核通過，可享有較低的優惠利率（現為0.312％）。

租金補貼申請。（圖／翻攝自內政部營政署網站）

購屋貸款利息補貼。（圖／翻攝自內政部營政署網站）

修繕貸款利息補貼。（圖／翻攝自內政部營政署網站）

營建署說明，租屋族欲申請租金補貼者，需檢附租約、郵局存摺、建物登記資料，未租屋者雖不用檢附租賃契約及建物登記資料，但仍需檢附郵局存摺封面影本；另外租賃契約應記載出租人身分證字號或統一編號，地址應與建物登記資料所載地址相同，有關建物登記資料應包含建物登記謄本、所有權狀影本、建築物使用執照影本、測量成果圖影本或未登記建物的合法房屋證明，民眾可請房東協助出具或是自行至地政事務所申請「第二類」建物登記謄本，主要用途登記需符合為住宅相關類別才符合規定。

購屋者則需備妥權狀、貸款餘額證明，且申請資格為近2年內購買住宅且辦理貸款者，需檢附建物所有權狀及貸款餘額證明。未購屋者雖不用先檢附前開資料，但於完成購屋辦理一般貸款後，務必將前開資料補寄給地方政府，經確認符合規定後才可轉換優惠利率。

申請方式分為兩中，其一為線上申請。（圖／翻攝自內政部營政署網站）

申請方式分為兩中，其一為郵寄申請。（圖／翻攝自內政部營政署網站）

另外，營建署說，修繕住宅貸款利息補貼對象為僅持有1間，且屋齡超過10年的住宅，檢附該住宅的建物所有權狀提出申請，待取得修繕住宅貸款利息補貼核定資格後，才可向承貸金融機構辦理優惠貸款，辦理修繕作業。

營建署提醒，凡是申請租金補貼、自購住宅貸款利息補貼或修繕住宅貸款利息補貼，皆需檢附基本身分證或戶口名簿影本，若申請人跟配偶不同戶籍，兩人的戶口名簿都需檢附。若家庭成員（配偶、戶籍內直系親屬）為外籍人士、大陸地區人民、香港或澳門居民者，應檢附出入國（境）紀錄證明及居留證。