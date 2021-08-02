供應短缺，上周五歐美原油期貨有撐；據了解，印度汽油消費和工業生產出現反彈，且美國航空燃油消耗量也創下去年同期新高，令投資人對Delta變種病毒引發的燃料需求擔憂有緩解趨勢；分析師也認為，先前疫情對需求面造成影響的預期，有高估的現象。

此外，據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的最新數據指出，上周美國石油鑽機數減少2座來到385座；天然氣鑽機數減少1座來到103座，此為衡量未來產量的指標之一，亦推動了供應短缺情緒，令收盤油價有撐；；其中美國原油漲幅0.5%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.33美元，報每桶73.95美元；8月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2.20美元；8月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.37美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.31美元，報每桶75.41美元。(商品行情網)