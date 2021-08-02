戴資穎（前）東京奧運羽球女單金牌戰飲恨，賽後跪在地上好一陣子。（季志翔攝）

東京奧運羽球女子單打金牌戰，戴資穎奪銀牌。（季志翔攝）

「世界球后」戴資穎1日東奧羽球女子單打金牌戰，對戰大陸一姐陳雨菲，她苦戰3局，最終「銀」恨，不過，許多網友們都相當肯定戴資穎表現。台北市議員羅智強今(2日)在臉書發文指出，「昨天看小戴比賽太刺激，竟然失眠，翻來覆去到2:30都還睡不著」。

看完戴資穎精彩的女單比賽後，羅智強提到，昨天看小戴比賽太刺激，竟然失眠，翻來覆去到2:30都還睡不著，但還是清晨4:30就起床登台北虎山峰，他也說「失眠算是看奧運的副作用嗎？」

羅智強另一篇貼文則是提到，小戴銀牌，看到肚子好痛，心一直吊著、氣都快喘不過來，不論如何，實在是扣人心弦的精彩比賽，小戴永遠是台灣的驕傲！不少網友亦紛紛留言表示，「很不簡單了」、「雖然是銀牌但是已經很厲害了！了不起的一場球，謝謝你辛苦了」、「很有水準的比賽」、「小戴盡力了，雖然沒能拿到金牌，妳還是很棒的」。

戴資穎今日凌晨也在IG分享心情，她提到，第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果，「或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美」。