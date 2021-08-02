定位與無線通訊技術與服務的全球領導廠商u-blox宣布，關於u-blox對泰斗微電子科技有限公司 (Techtotop Microelectronic Technology Co. Ltd. 縮寫TTT) 分別提出的知識產權及專利侵權訴訟，中國杭州市中級人民法院已裁定u-blox勝訴。此裁決判定泰斗微電子的TD1030導航晶片侵害u-blox的智慧財產權，該公司必須支付賠償金，大約人民幣1100萬元。

2019 年，u-blox發現泰斗微電子TD1030晶片及相關模組的功能與u-blox M8 GNSS接收器十分相似，於是對泰斗微電子提起知識產權和專利侵權索賠之告訴。經過深入調查，包括由獨立實驗室進行的審查和分析，u-blox斷定這些相似之處來自於泰斗微電子非法複製u-blox的原始程式碼。

根據中國法院的判決，泰斗微電子必須停止生產及銷售內含侵權軟體的TD1030導航晶片及導航模組。

u-blox執行長Thomas Seiler表示，中國法院對於這項複雜的原始程式碼侵權案件做出公正且具有決定性意義的裁決，u-blox對此判決結果深感欣慰，我們的技術來自於持續不懈的研發投入，我們有責任嚴正追究任何未經授權的使用。