戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績

27歲「世界球后」戴資穎昨（1日）在女子金牌決戰以些微差距不敵大陸好手陳雨菲，創下台灣在奧運羽球女單史上第一面銀牌的紀錄，不過負責轉播的東森主播丁元凱因播報風格分貝太高，引起觀眾不滿，賽後灌爆他的臉書，對此東森新聞回應：「元凱是專業的體育記者，播報風格謝謝各界的批評指教。」

丁元凱昨轉播金牌賽事前先嘆一口氣，讓部分觀眾聽了很不爽，開打後他稱呼陳雨菲為「打不死的蟑螂」帶有貶抑的形容挨批不尊重對方，界內、界外球又多次看錯，把戴資穎丟分說成「好球」，專業度也被質疑；當陳雨菲拿下20分時，丁元凱脫口：「小戴已經一腳踏在懸崖邊上了。」令觀眾聽了相當刺耳，認為詞彙量不足又唱衰，激動時還會大吼大叫，引起負面觀感，賽後跑到他的官方臉書批評：「提升專業度跟人品素質吧」、「你真的超吵」、「你適合去當名嘴，但不適合當球評」、「大推公視轉播，廣告少、噪音少、廢話少」、「我直接轉靜音看直播」還特地在PTT開一個討論區撻伐。

網友在PTT開了一個話題區。(圖/PTT)

不過，也有部份粉絲認為這樣的播報風格就是丁元凱的正字標籤，留言護航：「我很喜歡你的熱血播法，繼續保持你一直以來的特色」、「其實他是很希望戴資穎拿到金牌啦」還有網友給出理智的建議：「建議您可以自己回放自己的播報，許多用詞用語都是不太必要的，甚至是會讓人不舒服的，這並不是『風格』的問題，而是『事前準備多少』的問題，我認為從您的播報內容來看，您事前的準備非常少，造成您的詞彙量只能用『感覺』『激動語氣』去帶過」。

面對網友聲浪，根據《三立新聞網》報導，丁元凱強調，自己是熱鬧型主播，並表示他在新聞台轉播，有很多人平時沒有接觸體育，所以他必須講得很白話，丁元凱說：「可能他們不滿意，但我也無法滿足所有人」。