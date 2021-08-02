今年第二季度受到東南亞新冠疫情影響，全球智慧手機出貨量相較第一季呈現下降趨勢，但因去年同期基數低，仍較去年同期呈現增長趨勢。根據群智諮詢(Sigmaintell)調查資料顯示，2021年上半年全球智慧手機出貨量約為6.4億支，年增長約19.0%，其中，第二季全球智慧手機出貨量約為3億支，年增長約為10.9%。

從分區域來看，第二季度海外市場(不含大陸)出貨量約為2.2億支，年增長約為25.6%，復甦趨勢明顯，而大陸市場換機動力不足，其第二季整體出貨量約為7900萬支，年下降約16.4%。

從競爭格局來看，除去三星、蘋果等外資品牌，大陸品牌市場集中度進一步走高，根據群智諮詢調查資料顯示，第二季大陸品牌智慧手機出貨量市場份額約59.8%，季成長約4個百分點。

展望未來，得益於疫苗進一步普及，以及榮耀重新回歸，市場競爭激烈程度會進一步加劇，市場換機需求有望被大幅推動。根據群智諮詢最新預測，2021年全球智慧手機市場出貨規模約為13.1億支，年增長約為4.9%，與此同時，也更新2022年全球智慧手機出貨規模約為13.7億支，年增長約為4.4%。