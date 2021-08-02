已連續槓龜35期的威力彩將在今日（2日）晚間開獎，台彩表示，頭獎飆高上看10億！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，處女座、牡羊座、金牛座、獅子座的人中獎運最強，另外，雞、馬、鼠、蛇的人是今日的好運生肖，也能把握機會試試手氣。

除了靠自身的好運加持，就連下注時間都有撇步，小孟老師表示，「好運時辰在中午11點到下午1點，以及下午3點到晚上7點。」另外，本日開運財神方位在南方，因此建議尋找住家或辦公室南方的投注站來下注，只要把握時間、選對地點就有機會增加中獎機率！

▍Top4 處女座

今日金星旋轉移入處女座的本命元辰宮位，顯示處女座財水充沛，財富能量旺到爆表，因金星也象徵桃花位，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

▍Top3 牡羊座

今日太陽水星移入牡羊座的五宮偏財宮位，並且與五宮的火象能量結合，顯示牡羊座的偏財運一飛沖天，建議下注前先將鑰匙放在口袋裡，再放進千元大鈔，就能開啟財庫，讓財富不斷噴發。

▍Top2 金牛座

今日太陽與水星加快移入金牛座的家庭長輩宮位，並且進入四宮與土象元素結合，顯示金牛座可以請家人協助下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，透過家人來加持，即可順利引進自身財氣。

▍Top1 獅子座

今日太陽與水星加速移入獅子座本命宮，並且在元辰位上發光發熱，兩星互相照耀獅子座的財寶庫，小孟老師建議，「你們下注前打開手機觀看火紅色的火焰，或紅色的彩油再去下注。」可藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺財氣。