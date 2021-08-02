東京奧運賽事持續進行中，而昨(1日)晚迎接讓台灣民眾最緊張也最遺憾的一場賽事，球后戴資穎出戰羽球女單項目金牌戰，對上中國大陸選手陳雨菲，雙方打得膠著，最終戴資穎以些微差距吞下銀牌賽果，頒獎時她神情複雜，讓眾人看了心疼，本土劇女神吳婉君也發文，直言「戴資穎沒有輸，只是少贏一個人而已」，還揭她領獎笑不出來的原因，引發熱烈迴響。

戴資穎對戰中國隊的陳雨菲，雙方技術與體力幾乎不相上下，比分一直互相緊咬不放，苦戰3局雙方用盡力氣，最後比分為18：21、21：19、18：21，由陳雨菲摘金，而拿下銀牌仍是創了台灣紀錄的戴資穎，上台時表情難掩失落，讓人看了好心疼。

女星吳婉君看完這場關鍵金牌戰後，對於此情此景，有感而發po文，表示完全能理解小戴為何明明拿了銀牌卻笑不出來，「因為金牌、銅牌 是剛贏了一場比賽，銀牌卻是輸了一場比賽，這心情太複雜了…銀牌明明就超厲害的！」，也認為是比賽就一定有輸贏，「每一面獎牌都是大大的肯定與獎勵」。

她也坦言，在第二局結束、雙方追平時，吳婉君緊張到快哭出來，「能走到這裡真的非常強大非常不容易，謝謝妳讓我們全台灣的人都凝聚在一起，為妳吶喊，為妳加油」，而這場比賽也完全拿出金牌戰的質量，戴資穎給台灣民眾帶來好多的精彩，在奧運這樣國際級的殿堂，能打進前幾強已經不容易，奪牌更是高手中的高手，「每一位選手都很了不起，運動家精神都值得我們學習。我們連心理素質都遠遠不及啊」，直呼不管怎麼樣，戴資穎永遠是「我們的球后」，一番話讓眾網友聽得心有戚戚焉，紛紛對戴資穎表示敬佩與熱愛，接下來將繼續為其他中華隊選手加油。