英國鞍馬金牌選手Max Whitlock。（路透）

中華隊「鞍馬王子」李智凱終於達成宿願，在奧運決賽舞台上使出招牌的「湯瑪斯迴旋」，完美著地之後李智凱難掩興奮之情，他不等分數出來就情緒激動，顯得心滿意足。此時戴著口罩的英國選手惠特洛克(Max Whitlock)露出不安的眼神，英媒BBC形容「中華台北的李智凱是全場唯一讓惠特洛克感到焦慮的競爭者，還好他的15.400分只夠拿銀牌。」

惠特洛克是英國史上最偉大的男子體操選手，獲頒員佐勳章。英媒BBC此時選擇繼續轉播鞍馬而不是男子短跑100公尺準決賽，引來一些爭議（肯定的聲音居多），英國收視觀眾因此見證了李智凱完美演出的「湯瑪斯迴旋」，也擔心李會摘下金牌。身為衛冕者的惠特洛克壓力很大，他取得15.583的高分之後仍緊盯每位選手的表現，日本選手龜山耕平也為自己的完美演出振奮不已，但只拿到14.600。

相比那種金牌戰對打、落敗者收銀牌的項目，體操這類的項目只要能繳出平時的苦練成果，拿下獎牌就非常幸福了，這點可以從其他體操奪牌選手的表情看出。李智凱賽後表示非常開心，自我期許有朝一日能夠超越惠特洛克。

里約奧運的李智凱第一個上場卻不幸落馬，只拿到14.266分無緣決賽，當年他仍有脛骨骨裂的心理陰影，結果這次東奧個人全能他又再度落馬。此次鞍馬單項決賽李智凱終於完美演出，過去所有的血汗都化為甘甜的回憶。