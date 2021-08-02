勞動部2日公布最新的無薪假統計，目前總計有4388家企業，5萬6687人正在實施無薪假，家數續創歷史新高，人數不僅超越5萬人、也再次突破新冠肺炎疫情以來的巔峰，其中住宿及餐飲業為仍是這次的重災區，總計有1187家、2萬6482人實施無薪假，家數與人數續創新高，值得注意的是，批發及零售業也突破千家實施無薪假。

勞動部上周公布的「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」，實施事業單位計3679家，實施人數4萬4973人，相隔一週，增加709家，人數增加1萬1714人。勞動部表示，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休9至12日。

從行業別來看，前三名的家數主要仍是與疫情管制相關，最多的是住宿及餐飲業，有1187家、2萬6482人正在實施無薪假，其次為批發及零售業也突破千家，來到1120家、8962人，第三則為支援服務業571家、3642人，內需終端疲弱，也連帶影響到上游製造業的民生工業與化學工業，民生工業續增至94家、1010人，而化學工業也增至46家、336人。