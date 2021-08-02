27歲「世界球后」戴資穎（小戴）昨（1日）與大陸女將陳雨菲爭東奧女子羽球金牌，最終以1:2惜敗摘銀，但她驚人的毅力和運動家精神贏得全台民眾喝采，台語歌手許富凱特地PO文大讚戴資穎是他心中永遠的球后，未料冒出大陸網友留言諷刺，許富凱罕動怒回嗆，不少台網友見狀紛紛一人一句擊退該名陸網友。

戴資穎運動生涯三度征戰奧運，前兩屆都在女子單打賽事16強止步，這回捲土重來終過關斬將來到金牌戰，面對的是世界排名第2的大陸好手陳雨菲，兩人激烈對戰3局，分數拉鋸十分接近，看得球迷緊張兮兮，最後戴資穎無緣逆轉而拿下銀牌。

儘管如此，戴資穎賣力的表現和拚到最後一分一秒的精神仍令人佩服，除了全台人民都為她鼓掌，許富凱也在自己的臉書發文讚賞：「戴資穎，我心目中永遠的球后！我們的驕傲！小戴！謝謝妳！妳已經超越那些牌的顏色了！」大批網友一致認同，都在底下留言鼓勵小戴，卻有一名大陸網友故意酸：「是輸了？還是贏了？之前不是一直說金牌金牌金牌，現在怎麼了？」許富凱看到這則不友善的留言，壓不住內心怒火，直接開罵：「你要不要去刷牙呢？對了！她拿的可是鑽石牌喔！呵呵」

許富凱霸氣的舉動激起台網友的義氣，紛紛湧進留言區一人一句洗臉該名陸網友，「怎麼贏了還這麼沒有氣度啊！」、「小戴拿銀牌還是排名世界第一」、「銀了啦！銀了我們全台灣人的心！」、「說真的，你們輸了別的比賽我們也沒有驕傲，我們戴資穎輸了第一名又如何？第二名也很棒了」該名陸網友到截稿前都沒有再出聲。