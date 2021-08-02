台中市議員陳清龍於日前已完成施打疫苗。（翻攝陳清龍臉書）

台中市議會將於3日恢復開議，市議會特於7月29日為市議員及公費助理，和市議會行政人員施打疫苗，雖議員當天都未前往接種，主因是年齡較大的議員已事先施打，民進黨市議員則將手臂要留給國產的高端疫苗，部分年輕市議員則為避免落人口實，淪為不同陣營攻擊的對象，並未前往接種。

台中市議會所有議員中，約占2/3是在50歲以上，依政委唐鳳系統預約應泰半已完成施打疫苗，部分議員基於跑攤需求自費施打疫苗，民進黨議員指名要打高端疫苗，造成市政府安排專案施打時，竟無一位議員前往接種，只有公費助理及市議會行政人員前往接種。

台中市議會表示，市議會將從3日起復會，基於安全起見，方於7月29日為市議員、公費助理及議會行政人員造冊共641人，於西屯區的中山國中及西屯、永安國小快打站施打，雖然議員當天並未前往接種，但部分公費助理及議會行政人員都已完成接種。