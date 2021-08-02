熬夜、睡眠不足，容易導致黑眼圈，讓許多人變成熊貓眼一族，網友推薦以茶包局部熱敷、冰敷，可幫助消除黑眼圈，台大醫院皮膚科教授蔡呈芳表示，熱敷可以改善血液循環，但茶鹼具有收斂效果，如果過度收斂，皮膚乾燥，反而引起過敏反應。

黑眼圈的成因不一，如覺困擾，應該先至皮膚科門診接受診斷，找出原因，再對症下藥，以茶包熱敷，加速血液循環，看似有效，但卻也可能引發過敏。蔡呈芳指出，造成黑眼圈的因素眾多，常見可分為4大類：

熱敷可以改善血液循環，但茶鹼具有收斂效果，如果過度收斂，皮膚乾燥，反而引起過敏反應。（圖／NOW健康提供）

（1）老化導致皮膚結構改變，因為光線陰影所致，治療方式為微整形，注射填充物，效果相當明顯。

（2）血管因素，這類最為常見，只要熬夜、好幾天沒睡好，因為眼睛周圍皮膚較薄，如果靜脈血管變差，就會引發色素沉澱。最直接治療方式為睡個好覺，改善睡眠品質，或是考慮雷射來改善色素沉澱。

（3）眼周皮膚皺紋過多，組織密度一高，就會產生黑眼圈，如果想改善這類黑眼圈，必須先除去皺紋，難度相對較高。

（4）異位性皮膚炎，許多因為皮膚過敏，不自覺地用手搔抓，有時眼睛發癢，也照抓不誤，很容易引發色素沉澱，臨床觀察，異位性皮膚炎幼童常是熊貓族。

食藥署表示，茶包中茶葉含有許多物質，濃度過高，可能對皮膚產生刺激，尤其眼睛周圍的肌膚較為敏感，使用不當，容易造成傷害。提醒民眾，別隨意輕易聽信網路偏方，若有任何不適或需求，應尋求專業皮膚科醫師協助。