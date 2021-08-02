據大陸國家衛健委網站今天消息，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團（8月1日0—24時）報告新增確診病例98例，其中境外輸入病例43例(雲南16例，北京4例，福建4例，內蒙古3例，江蘇3例，陝西3例，上海2例，山東2例，河南2例，廣東2例，四川2例)，本土病例55例(江蘇40例，湖南7例，北京2例，湖北2例，山東1例，河南1例，海南1例，雲南1例)。

此外，大陸31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團，昨天報告新增無症狀感染者60例，其中境外輸入16例，本土44例(河南28例，湖南11例，江蘇2例，湖北2例，北京1例)；當日轉為確診病例7例(境外輸入4例)；當日解除醫學觀察20例(境外輸入19例)；尚在醫學觀察的無症狀感染者476例(境外輸入379例)。

★江蘇新增本土確診病例40例 南京市11例、揚州市26例

江蘇昨天新增本土確診病例40例（南京市報告11例，淮安市報告3例，揚州市報告26例），11例為輕型，29例為普通型。新增本土無症狀感染者2例（均為揚州市報告）。新增境外輸入確診病例3例。以上病例均在定點醫院隔離治療。7月20日至今，南京市累計報告本土確診病例215例。

★專家：12天內江蘇或將新增180多例本土病例

《健康時報》報導，蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統負責人黃建平教授表示，根據系統最新預測結果，若江蘇採取二級響應措施，本輪疫情將於8月12日左右得到有效控制，或將新增180多例本土病例，累計確診病例數預計約425人。若採取三級響應措施，本輪疫情預計在8月16日左右得到控制，累計確診病例數或將達到606人左右。

黃建平表示，為使預測結果達到最優，本預測系統將統計-動力氣候預測的先進技術與流行病模型相結合建成，並在系統中考慮了溫度、濕度和管控措施等因素對疫情發展的影響。由於測模型中的變量是不斷變化的，預測數字也會不斷滾動修正。