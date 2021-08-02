羽球天后戴資穎昨(1日)晚間出賽大陸羽球選手陳雨菲，爭奪這屆東奧羽球女單金牌，雖最後以1比2落敗，不少網友仍發文勉勵戴資穎「沒有輸」、「已經是心中的第一名」等，但仍有部分網友立刻到討論區開酸。見此，「鄉民女神」潔哥昨晚便開酸部分網友「說得一手好球」。

戴資穎昨奪下羽球女單銀牌後，隨即在臉書發文表達感謝，坦言第三度來到奧運殿堂，雖然一路闖進決賽，但可惜無法站在最高的頒獎台，內心難免充滿遺憾。前主播沈春華發文說看到戴資穎失望的神色，內心很心疼，並強調：「今晚的對手陳雨菲實力大爆發，表現比預期還要好，兩位高手你來我往，過程扣人心弦，是一場絕世好球」，並讚揚戴資穎心理素質強大，身上背負著期待和壓力，替中華隊能再添一銀，絕對是台灣之光。

潔哥發文。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔臉書）

而體育主播徐展元也發文說：「戴資穎拿下奧運羽球女單【銀牌】，依舊是台灣羽球史上奧運『單打』的最好成績！再次謝謝『小戴』」，並誇小戴昨晚凝聚了台灣人的心，「我們跟著妳一起吶喊！怒吼！振奮！難過！流淚！『小戴』妳是台灣的驕傲，我們永遠以妳為榮！」

潔哥嗆網友只會當「鍵盤評審」。（圖／翻攝自潔哥/李秉潔臉書）

然而網上的發文雖多數以讚揚戴資穎為主，也有「鍵盤評審」開酸，有著鄉民女神封號的「潔哥」李秉潔便表示，自己雖然也是一日球迷，但查過也知道對手陳雨菲是世界排名第二，實力強勁，「比賽結束後看到有人在討論區酸，說的（得）一嘴好球自以為是」，並諷刺：「如果有嘴砲奧運酸民真的會得第一欸，看到有夠火大」，其他網友回：「台灣最不缺的就是酸民跟鍵盤大師...今天打的真的精彩了，兩者實力相當，只能說運氣不站在我們這邊，很多界外球有點可惜」、「臉書也滿多朋友酸說大家都在當一日球迷&四年一次蹭運動熱…我只想說大家一起專注熱衷在賽事上有必要這樣嗎？喝到硫酸膩？」、「雖然替小戴覺得很惋惜，但是對方真的有她贏的道理」。