國民黨主席將於9月25日改選，曾任黨主席的朱立倫確定爭取回鍋領導國民黨，今早10時10分在臉書發表「改變才有希望，重拾領導才能改變！」參選宣言，強調目前擁有14縣市執政，黨中央卻未能充分發揮領導力，以致國民黨逐漸失去國際的重視、對岸的溝通管道、台灣大眾的信任、支持者的熱情，且逐漸失去建國政黨、百年大黨的榮耀。因此他將參選黨魁，連結過往執政經驗與現有的14縣市執政成果、擘畫未來重返執政的願景與藍圖。

宣言中也表達，面對2022的地方選舉，他上任黨魁第一天立即啟動 2022選戰策略小組，「我會扛起完全的責任，一定要打贏選戰！面對 2024的總統與國會大選，我會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。」他宣示將全力以赴，把局勢扛起來，把中華民國贏回來！

國民黨主席選舉在疫情三級警戒降級後重啟，8月12日、13日辦理領表，16日、17日受理登記，投票日訂於9月25日。目前除了黨主席江啟臣尋求連任，另有孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源等也宣布參選，加上朱立倫今天正式投入戰局，至少已有4位參選人，且各擁支持者，激烈選戰已在所難免。此外，國民黨智庫副董事長連勝文、前高雄市長韓國瑜，分別傳出顧慮父親連戰健康情形、家人的態度，參選機率降低，但本人尚未正式表態。

據悉，朱決定10時10分在臉書宣布，是取雙十國慶之意，呼應要「贏回中華民國」的理念。他也在line的官方帳號發文：「同志們！民進黨獨裁霸道，國民黨改變才有希望！重拾領導才能真正團結。朱立倫宣布參選黨主席，團結所有力量，無私推出最強陣容！贏回中華民國。」不過朱今天將不公開說明參選緣由，等明天起將陸續說明自己的理念及參選政見。

知情人士指出，國民黨擁有14個執政縣市的資產，但卻持續瀰漫低氣壓，令基層相當焦急。朱立倫宣布參選，就是要扛起來，宣言直指國民黨缺的就是「領導力」！

該人士說，朱立倫這次參選做足準備，除了前幾周綿密的地面組織戰、拜會請益各界人士，告知參選決定，對政策及路線早已佈建多時。這次競選宣言點出國民黨該重回優勢與該走的大方向，據悉，後續行程將陸續拋出政策、黨務計畫。

以下是朱立倫參選宣言全文：

改變才有希望，重拾領導才能改變！

這些日子以來，民進黨一黨獨大、專斷獨裁，腐敗無能，造成全民無比的痛苦；但是養出這麼一個野蠻霸道的執政黨，在野黨也難脫責任。

民進黨施政如此的離心離德，但國民黨回應人民的期待與需求了嗎？我們必須誠實地說，國民黨做得還遠遠不夠。

當我們國民黨逐漸失去國際的重視，逐漸失去與對岸的溝通管道，逐漸失去台灣大眾的信任，更逐漸喪失支持者的熱情。

國民黨正逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀。

現狀一定要改變，改變才有希望！

面對今日國民黨的困境，身為黨的一份子，責無旁貸，我正式宣布參選中國國民黨主席！拚改變、拚團結，我們一起打贏未來選戰！我也要邀請大家一同加入改變的行列，改變國民黨，更要改變台灣獨裁霸道的政治現狀。

這些日子以來，我走訪各地，許多好朋友都擔心，再不改變，國民黨恐怕再也難以重返執政，甚至面對即將到來的2022年選舉都岌岌可危。

此時此刻的國民黨，需要的是有效的領導！我們必須連結過往執政經驗與現有的地方執政成果、擘畫未來重返執政的願景與藍圖。

面對國際情勢與兩岸僵局，我們堅守「中華民國，自由民主」的立場，重新加強美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，更要恢復兩岸的良性互動與交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。

面對民進黨治國的亂象，我們將整合十四個執政縣市治理成績的資產、展現國民黨的治理能力。對比腐敗失能的民進黨政府，我們要在地方、在街頭、在田野重新贏得社會的認同，讓台灣民眾在困局中看到希望！

國民黨有光榮的歷史，面對新時代的轉型與挑戰；不同世代想法的碰撞；不同社會群體的需求，這些都需要誠懇溝通、包容協調，才能化解歧異，整合所有力量並肩作戰。

我們的戰場，將遍地開花；我們的意志，要緊緊相連。

面對2022的地方選舉，上任第一天立即啟動2022選戰策略小組，我會扛起完全的責任，一定要打贏選戰！面對2024的總統與國會大選，我會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。

國民黨不能排除任何一種勝選可能，也不應拒絕任何一個戰鬥夥伴，我們一定拚盡全力，打贏每一場關鍵選戰。

各位好朋友，我們不能再沈默、我們不能再安逸。國民黨必須改變，台灣才有希望！重拾領導力，國民黨就能改變！重新贏回人民信任、重返執政，確保台灣未來的安定與繁榮。

從政的初衷，就是這一份為國為民的拚搏與承擔。今天我宣示將全力以赴，把局勢扛起來，把中華民國贏回來！