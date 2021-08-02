賣壓湧現，上周五紐約棉花期貨續跌；市場持續受周出口利空報告拖累，引發投機者調節獲利，致棉價連續第二天走低，但終場受到美元續疲支撐，而令跌幅縮小，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌近1%，報每磅89.83美分，12月棉花期貨跌1%，收盤每磅89.39美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸17705元人民幣，較前一日減少105元人民幣；庫存方面，截至7月29日，ICE登記庫存100268包，與前一交易日持平。(商品行情網)