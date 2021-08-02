CMOS影像感測器封測廠(6271)股東常會通過配息5.5元，今（2）日以參考價238.5元除息交易，開盤以上漲2.1％的243.5元開出後走揚，僅歷時約22秒便完成填息，最高上漲3.35％至246.5元，早盤維持逾2.5％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。

同欣電股價自5月中下探145元波段低點後一路震盪走升，7月26日觸及275元新高後跟隨大盤拉回，近日於236～254.5元高檔區間盤整。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計仍買超達2176張。其中外資買超1410張、投信買超803張、自營商小幅賣超37張。

同欣電2021年6月自結合併營收創11.66億元新高，月增0.89％、年增達48.58％。帶動第二季合併營收亦創34.34億元新高，季增9.34％、年增達66.15％。累計上半年合併營收65.75億元、年增達63.75％，續創同期新高。

投顧法人指出，同欣電上半年車用相關需求強勁，包括CIS封裝、照明用陶瓷基板及MEMS壓力感測器等相關營收貢獻突破40％，優於去年同期的32％。鑑於多項產品價格調漲，看好同欣電第二季毛利率可達25～30％目標區間高標，每股盈餘（EPS）預期有調升空間。

展望後市，在價格持續調整、車用需求穩健、晶圓重組（RW）稼動率提升、超音波感測頭組裝業務動能增溫帶動下，同欣電對第三季營收展望樂觀，並規畫在暌違5年多後再度擴充陶瓷基板產能，目標盡快取得客戶需求量承諾後敲定擴產計畫。

此外，同欣電看好車用市場潛力，車用CIS封裝二期及三期規畫分別擴增10％產能，預計分別於本季及年底前陸續開出，並推動車用CIS客戶進行八德新廠產線認證，以利於2023年後的生產出貨進度，投顧法人看好同欣電車用業務貢獻將持續向上。

整體而言，同欣電預期陶瓷基板今年營收成長將超越影像產品，其次依序為混合模組及射頻（RF）模組。投顧法人預估，同欣電第三季營收可望季增個位數百分比、續創同期新高，今年毛利率及每股盈餘預期仍有上修空間。

投顧法人指出，同欣電目前股價本益比約19倍，位於歷史區間12～26倍的中段，近3個月漲幅達31％，主要反映市場對大客戶韋爾自建產能的疑慮消散、車用業務營收貢獻增加，看好認為獲利率攀升將有助股價維持強勁，評價可望進一步提升。