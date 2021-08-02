記憶體今年價格逐季上漲，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）公布第二季獲利增長，看第三季價格續揚，股價在低檔吸引買盤，增量上攻；華邦電預計本周四接棒舉行法說會，預計第二季也將交出亮麗的財報。

此外，南亞科將於本周三（4日）舉行股東會，南亞科預計第三季產品價格續揚。南亞科並將於8月5日除息約1.3元。

記憶體製造廠旺宏上周舉行法說會，總經理盧志遠表示，第三季產能持續滿載，產品仍有漲價空間。

旺宏第二季稅後淨利19.25億元，季增110%，每股純益1.04元。

旺宏第二季產品銷售量價齊揚，季營收114.26億元，季增19%，年增23%，為歷年同期新高紀錄。第二季毛利率達39.1%，季升4.8個百分點，也較去年同期上升4.1個百分點，稅後淨利19.25億元，季增110%，每股純益1.04元。上半年稅後淨利28.42億元，年增11%，每股純益1.54元。

旺宏總經理盧志遠表示，旺宏第三季產能將持續滿載，唯讀記憶體（ROM）因旺季效益，將是成長最大的產品線，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也都將成長，產品仍有漲價空間。

南亞科已於7月9日舉行法說會，總經理李培瑛表示，全球經濟逐步恢復成長，有助DRAM需求成長，目前看第三季價格持續上揚，毛利率可望再比第二季提升。

南亞科2021年第二季財報亮麗，營收226.37億元，季增27.7%，毛利率42.3%，較第一季大增13.2個百分點，稅後淨利為61.62億元，季增127.9%，單季每股淨利達2元。

展望第三季，由於下半年記憶體市場需求維持強勁，在上游原廠手中庫存低低的情況下，包括DRAM、NAND Flash、NOR Flash、PSRAM等價格仍可望將上漲，記憶體廠第三季獲利可望再比第二季增長。