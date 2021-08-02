信義房屋(9940)上半年合併營收為新台幣77.23億元、營業利益11.97億元，分別較去年同期成長45.91%及105.16%；歸屬本公司稅後淨利9.51億元，每股盈餘1.29元，優於去年同期表現。

信義房屋指出，台灣房市在第二季遇上亂流，國內疫情於5月17日進入三級警戒，瞬間澆息逐漸升溫的房市交易熱度，不論是委託、帶看、簽約等行程量均受到嚴重影響而急速下滑，在此衝擊下，信義房屋亦積極快速反應，搭配原先已推出數位服務外，並且加速衍化其他零接觸流程服務，以減緩疫情的影響。而疫情也在國人全體努力下，獲得快速的控制，在大環境仍有利於房市發展下，若疫情持續得到好的控制，下半年國內房地產交易量將可望逐漸回復至正常水準。

信義房屋無錫「山水嘉庭」建案接棒上海「信義嘉庭」建案的營收認列，自6月開始首波交房50套，單月挹注營收7.20億元。「山水嘉庭」建案總銷預計約人民幣25億元，目前已銷售逾5成。

信義房屋表示，開發事業下半年將迎來一波波因交房而認列的建案營收。透過每月與客戶約定的交房時程，將逐漸為合併公司挹注營收，而獲利貢獻也從初期移交單價較低房型逐漸轉為單價較高之房型，逐漸提升對合併公司獲利貢獻。