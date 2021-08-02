中央氣象局發布豪大雨特報，台中地區也因連夜大雨不斷，造成多處災情，1999市民專線到2日上午，接獲民眾通報大範圍10件路燈故障，11件號誌故障，5件崩塌落石，13件淹積水，10件坑洞與路樹倒塌，共計49件，此外，因瞬間強降雨排水不及，烏日成功嶺旁眷村有20多戶民宅淹水，市長盧秀燕上午10時也立即到烏日視察水情。

台中市府1999話務中心從1日到2日上午8時，共計接獲民眾通報大範圍路燈故障、號誌故障、崩塌落石、淹水積水、坑洞路樹倒塌，反映案件共計49件，研考會立即通報權責單位處理。

由於大雨急水快，烏日地區清晨傳出水淹民宅的災情，出烏日區成功東路水流湧入廿多戶民宅，最深高達40公分，市府1999市民專線接獲通報，通報水利局加派抽水機救災。

由於淹水地點為成功嶺營區旁眷村，早期屬加蓋建物，加上堆積太多物品，釀成排水系統不良，瞬間強降雨宣洩不及導致淹水，水利局馬上啟動抽水機疏通。