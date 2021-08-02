受到天雨和馬來西亞疫情等因素影響，中鋼（2002）與中龍鋼鐵7月份出貨量為111.8萬公噸，較規畫目標114.6萬公噸，減少2.7萬多公噸，其中中鋼占80萬公噸，接近6月份水準，中龍占31.8萬公噸。

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