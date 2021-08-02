中鋼、中龍7月出貨量共111.8萬公噸 低於目標 10:222021/08/02 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到天雨和馬來西亞疫情等因素影響，中鋼（2002）與中龍鋼鐵7月份出貨量為111.8萬公噸，較規畫目標114.6萬公噸，減少2.7萬多公噸，其中中鋼占80萬公噸，接近6月份水準，中龍占31.8萬公噸。 206所國、私立高中職續招 共提供1萬6849個名額 高端疫苗將上市 首批26.5萬劑 完成封緘作業 #中鋼 #萬公噸 #中龍 #出貨量 #天雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 篩檢量能不夠 PCR短期難降價 04:102021/08/02 生活新聞 天宇6月營收創53個月新高 單月有望轉盈 08:102021/08/02 財經 確保不受到晶片荒問題，Mitsubishi Outlander PHEV 提前於 2021 冬季販售！ 10:012021/08/02 汽車情報-汽車新聞 創今年最大單日降雨量 曾文水庫大進帳 04:102021/08/02 地方新聞 和潤綠色金融發光 落實永續連結貸款 04:102021/08/02 財經要聞 1分鐘讀財經》振興五倍券最快9月推出 餐飲、夜市、旅宿都可用 08:172021/08/02 財經 美歐訂單撐腰 光聖營收衝刺 04:102021/08/02 產業．科技 蘇格蘭豪華超馬 參賽價台幣60萬 04:102021/08/02 話題觀察 《台北股市》盤中焦點股：天鈺、九齊、敦泰、聯詠、杏國、杏輝、怡華 10:022021/08/02 財經 中鋼協：鋼價可望趨穩 04:102021/08/02 全球財經 《科技》愛德萬測試子公司品牌再造 拓印度市場版圖 07:462021/08/02 財經 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 - 產業財經 - 旺報 糟了！晶片業再爆新危機 關鍵設備交貨竟大延期 - 財經 Delta疫情爆發 中共嚴查不作為 - 產業財經 - 旺報 破天荒 馬斯克罕見認錯了 還要賠150萬美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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