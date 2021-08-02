食品藥物管理署今日對外宣布，已於7月30日傍晚完成高端疫苗生物製劑股份有限公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗，共計26萬5528劑，已完成審查與檢驗，並核發封緘證明書，刻正於倉儲進行檢驗封緘作業。

食藥署表示，高端生產首4批疫苗（MVC COVID-19 Vaccine），共計26萬5528劑（批號SP2106、8萬6979劑；批號SP2107、5417劑；批號SP2111、8萬6391劑；批號SP2112、8萬6741劑）的審查與檢驗並核發封緘證明書，刻正於倉儲進行檢驗封緘作業。

食藥署指出，高端生產的高端新冠肺炎疫苗(MVC COVID-19 Vaccine)，已於日前向食藥署申請逐批檢驗封緘，食藥署依序派員赴低溫倉儲現場核對疫苗批號、清點數量、查核冷鏈，每批號疫苗抽取600劑樣品進行異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、鋁含量、CpG含量、總蛋白量、抗原含量、細菌內毒素、無菌、效價及異常毒性等試驗，首4批共計265528劑疫苗經食藥署審查文件資料與檢驗皆合格後，已於7月30日傍晚核發封緘證明書，刻正於倉儲進行檢驗封緘作業。經完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。

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