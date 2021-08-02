「世界球后」戴資穎昨在東京奧運奪銀，高雄市長陳其邁今（2）日表示，昨天看到小戴展現高度韌性跟毅力，真的讓高雄感到非常驕傲，高雄等她回來要好好幫她加油，而獎勵金方面，由原來的42萬元提升到84萬元。

陳其邁提到，昨小戴有一球在救球的時候，幾乎是整個全身撲著、跪著在救那一球，看了真的是非常的感動，他誇讚整場表現也都非常好，展現了作為一個運動員的運動家精神。

陳其邁直說，很多人因為看小戴的比賽，看那種毅力跟拚勁，都受到感染，真的是讓高雄覺得非常的驕傲，所以也恭喜小戴，雖然沒有奪金，但是也奪銀，「我們高雄等她回來」，要好好的幫小戴加油，相信在未來的小戴在羽球的比賽裡面，一定還會繼續大放光彩，是台灣永遠的英雄。

陳其邁昨天在比賽完有打電話給小戴的父親，向他表達恭喜。戴爸爸也提到，小戴昨天比賽，她的拼勁跟表現也都非常好，但可惜運氣並沒有站在小戴這一邊；但陳其邁認為，小戴展現的運動家精神、她在場上拚種毅力跟精神都值得學習，也感到非常驕傲。

至於是否針對選手奪牌，獎金加碼？陳其邁指出，已指示運發局局長侯尊堯，就奧運獎勵金部分，戴資穎奪銀牌由原來42萬提升到84萬，獎金加倍；還有吳佳穎獎金也由10萬元，提高到20萬。

陳其邁強調，獎金制度不是只有針對第1名到第3名，後續獎制按照高雄市規定也都有。他希望在小戴比賽回到高雄後，也能有機會表揚來恭喜我們高雄的女兒、高雄的驕傲。