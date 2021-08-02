大陸男星吳亦凡捲入桃色風波，接連爆出酒桌選妃、欺騙、誘姦未成年女性，遭北京朝陽警方通報刑事拘留，被列為強姦案的重大嫌疑人，引發外界熱議，更有陸網友發現，就在吳亦凡遭刑拘後，他和其工作室的微博，及多個平台帳號遭強制註銷，全面封殺力度連陸網友震撼直言是大陸娛樂圈第一人，見證歷史，這下真「查吳此人」，真涼涼了。

吳亦凡遭全平台封鎖消息，登上微博熱搜第一名。（圖片摘自微博）

北京市朝陽區警方7月31日發布消息，吳亦凡因涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留後，大陸官方行動越發強硬，吳亦凡在微博帳號「Mr_凡先生」跟工作室「吳亦凡工作室」昨被大批陸網友發現已經被註銷，目前「Mr_凡先生」和「吳亦凡工作室」原微博頁面均顯示：該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。

就在吳亦凡的微博帳號被註銷不久後，其音樂作品也被陸網友發現遭各大平台全面下架，據悉愛奇藝泡泡圈、騰訊視頻、央視影音、豆瓣人物主頁也都沒了，網易雲音樂、QQ音樂、酷狗音樂、咪咕音樂已全部下架吳亦凡所有歌曲。

吳亦凡遭全平台封鎖消息一出，立即登上微博熱搜第一名，大批陸網友表示，「這個封殺力度算是內娛第一人了……見證歷史！這下真查吳此人，亦吳所有了」、「網友：粉絲連上墳的地方也沒有了」、「漂亮！誰看了這結果不得說一句好！捍衛女性，抵制不良風氣」、「細思極恐，看來實錘了，又為廣大女性上了一課」、「就感覺他從這個世上消失了一樣，抹掉他的一切痕跡」。