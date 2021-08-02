台股今(2日)開高震盪，重回17300點，在聯電、台積電領軍下，早盤一度漲近百點，站上5日均線，貨櫃三雄走勢相對疲弱，盤中一度跌逾5%，航運類股明顯失血，成交比重占大盤不到3成，市場資金回流到電子股，由電子族群重掌大旗。

長榮開盤上漲1元，以133元開出，隨即遭遇賣壓，股價翻黑往下，一度下跌至123.5元，跌幅6.4%，後跌幅收斂；目前仍分盤交易處置中的陽明開盤即下跌2.14%，開在114.5元，隨後被打至110元，跌幅5.9%；萬海則以平盤223.5元開出後，一度上揚至226元，但很快翻黑，早盤一度跌至210.5元，跌幅5.8%，運輸類股指數也一度跌逾4%。

截至上午10點10分，長榮成交量逾24萬張，仍居台股成交量之冠，不過航運族群占大盤成交比重大多時間不到3成，市場資金明顯往電子族群挪移，台股成交量第2名的聯電開盤以59.3元開出後，一度往上攻至59.7元，漲逾3%，準備往60元大關前進，成交量排名第3的是華邦電，早盤一度滑落到平盤之下，高點來到35.1元，有1%以上的漲幅。

電子權值股今多開高走高，台積電開盤上漲3元開在583元，聯發科一度報933元，漲逾2%，股王矽力-KY也碰觸3840元，也逾漲1%，而IC設計股天鈺則亮燈漲停，來到308元。