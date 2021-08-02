二劑預約引爆數位落差爭議，桃園市長鄭文燦2日指出，中央採取他建議的雙軌制，由市府以團體預約的方式幫長者造冊、分組分流接種，至於資料庫來源，會再爭取從健保資料庫拿到第一劑名冊，讓造冊更精準，安撫道：「長者不用擔心預約不到，或者是因為數位落差無法操作手機或電腦會超過預約時間！」

鄭文燦說，中央宣布採取如同他所建議的「預約跟通知雙軌並行」，前段預約系統開放讓地方政府執行團體造冊工作，後段也同意由地方政府安排指定的時間、地點、到接種站接種，原來個人執行的工作，由市府區里系統加上醫療接種服務專員來協助第二劑造冊，透過市府團隊團體造冊跟分組分流，雙軌制就能落實，完成65歲以上長者的第二劑接種。

鄭文燦說，民眾若要自己或透過家人、孩子幫忙預約，再到指定時間、地點接種沒問題，如果要接受市府的團體預約，市府也會幫忙安排到社區接種站，透過最新的雙軌制方式，可以幫助長者完成二劑預約，大家不用擔心預約不到，或者是因為數位落差無法操作手機或電腦，導致超過預約時間。

鄭文燦指出，戶政資料市府本來就有，但健保資料還要跟中央進一步溝通，希望可以有已施打第一劑的名冊，讓後續造冊更精準，他也提到，社區接種站身份檢核，可以從健保系統知悉第一劑打的品牌，過去接種站安排5萬人打AZ、20萬人打莫德納，仍會按照第一輪打AZ、第二輪打莫德納的方式來規畫時間跟地點，後續還要再詳細計算團體預約的人數，不諱言團體預約比例會比較高一點。