今年大學指考已在7月30日結束，確診考生無法參加應試，招聯會之前已提出升學補救措施。招聯會表示，補救申請到今天下午5時截止，確診考生記得提出，以免影響自己的升學權益。

招聯會表示，申請補救措施的考生必須同時具備4條件，缺一不可，包括一、考生必須已報名110學年大學指考；二、確診治療尚未痊癒或尚未解除隔離而無法參加指考；三、已通過110學年考試入學招生管道證明文件審查，提出確診隔離治療通知書佐證，以網路向招聯會申請；四、經招聯會認定通過後，在8月16日前繳交備審資料及志願切結書等相關表格。

申請補救考生因情況不同，分發原則及審查方式有三類，符合適用條件考生的得選擇其中一類。第一類是選擇考試入學管道志願校系的考生，檢附自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送志願校系審查，最多填6個志願校，按獲錄取校系及志願序分發。

第二類是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，則可以重新選擇分發原繁星錄取校系；

第三類則是今年個人申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的校系，可以選擇1個校系分發。

招聯會提醒考生，符合資補救資格的考生必須在今天下午5時前，透過網路方式向招聯會提出申請，考生可以進入招聯會的網站（http：／／www.jbcrc.edu.tw／） ，在110.07.23最新消息中點選【報名申請】。