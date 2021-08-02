今（2）日凌晨2時許，新北市板橋區一名女子駕車行經五權街時，突然失控衝撞對向車道，和路邊停放的汽機車，接著就整台車側翻停在馬路上，警消獲報後趕緊抵達現場救援，所幸女子已順利脫困，僅左手輕傷，送醫後無大礙，但警方進一步詢問後發現，該女子雖然能排除酒駕，但並無駕照，因此詳細肇事原因還有待調查釐清。

據悉，今（2）日凌晨2時許，新北市板橋區34歲許姓女子，開著深色轎車行經五權街時，突然整台車高速往左偏移，猛烈撞上路邊1輛廂型車及4輛機車，接著肇事轎車也側翻停在路中，巨大撞擊聲讓附近住戶從睡夢中驚醒，紛紛下樓查看並幫忙報警，有民眾還上前協助剪開許女身上的安全帶，幫助她脫困下車。

幸好，女駕駛檢傷後僅左手受傷，簡單包紮送醫後無大礙，不過車子為何突然失控暴衝？經警方酒測，許女目前排除酒駕可能，而她則是向警方供稱，事發當時心情不好，疑似因此恍神肇事，可由於許女未持有效駕照，所以警方仍依法開罰，確切肇事原因有待後續調查釐清。