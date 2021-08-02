豐興本周盤價全面維持平盤 10:442021/08/02 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興（2015）2日宣布，本周內銷盤價，全面維持平盤。其中，廢鋼每公噸收購牌價維持11600元，鋼筋每公噸牌價維持23200元，型鋼每公噸牌價維持27000元。 聯電、台積電帶頭衝 台股早盤漲近百點 為台股積蓄反彈力道 外資狂推中型人氣股 #豐興 #維持平盤 #本周盤價 #國際廢鋼原料行情 #本周內銷盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人物剪影－豐興新任董事長林大鈞 會計師變身鋼鐵人 04:102021/08/01 專題周報 95油價飆破30大關 創2年2月新高 04:102021/08/01 社會新聞 平穩雙機制運作 汽油調漲0.3元、柴油持平 12:412021/08/01 財經 半導體成熟製程缺爆 這檔跟著聯電狂噴 明恐再攻擊 17:442021/08/01 財經 蘇格蘭豪華超馬 參賽價台幣60萬 04:102021/08/02 話題觀察 本周金錢、名聲易出狀況 唐綺陽曝2星座恐有大筆支出 06:302021/08/02 運勢 《半導體》業績掛保證 同欣電秒填息 10:192021/08/02 財經 《晨間解盤》強勢季線 反彈先看月線(倫元投顧提供) 08:542021/08/02 財經 內資當道 投信認養十強出列 04:102021/08/01 財經要聞 中鋼協：鋼價可望趨穩 04:102021/08/02 全球財經 東南亞疫情肆虐 運價翻騰 04:102021/08/02 產業．科技 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 - 產業財經 - 旺報 糟了！晶片業再爆新危機 關鍵設備交貨竟大延期 - 財經 Delta疫情爆發 中共嚴查不作為 - 產業財經 - 旺報 破天荒 馬斯克罕見認錯了 還要賠150萬美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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