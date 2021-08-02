勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金6月獲利454.1億元，累計上半年獲利3002.6億元，未年化收益率為6.59％。

勞動基金運用局表示，勞動基金整體累積規模為4兆8855億元，上半年累計收益3002.6億元，未年化收益率為6.59％。另該局受衛福部管理的國保基金規模為4599億元，上半年累計收益數為270.4億元，未年化收益率為6.79％。

勞動基金運用局表示，今年上半年以來，雖然疫情反覆，但隨著歐美主要國家疫苗施打率逐漸提高，經濟活動陸續重啟，企業獲利漸佳，相關數據反映出經濟改善，同時美國基建計畫達成初步協議，再加上資金環境仍屬寬鬆的情形下，全球主要國家經濟成長持續邁向復甦。

全球金融市場上半年股市呈現緩步上漲，MSCI權股價指數上漲12.30％，而債券市場主要指標巴克萊全球綜合債券指數，則是在通貨膨脹壓力下，下跌3.21％；而台股則是在疫情逐步穩定以及產業獲利良好基礎下，表現亦相對突出，上漲20.52％。

勞動基金運用局指出，為考量退休及保險基金之安全性，採多元分散的投資布局，以區域來看，投資在國內與國外的配置比重甚為平均，約各占50％；以投資項目來看，股債投資比則約為53：47。

再者，接近整體勞動基金的20％是投資在國內股票的部位，採取的是長期擇優布局的投資策略，在預定的資產配置架構下，並依產業趨勢適時換股操作，今年上半年整體國內股市投資報酬率為21.52％，略高於同期大盤表現。

展望下半年，各國疫苗施打率持續向上，經濟活動解封使得觀光及消費需求蓄勢待發，惟因部分國家疫情反覆，且經濟景氣復甦伴隨各國貨幣寬鬆政策縮減壓力，使得金融市場仍存在不確定因素，勞動基金運用局將持續掌握全球金融情勢，積極提升基金長期投資效益。