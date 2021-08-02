【旅奇傳媒/記者-張語柔】你是喜歡收集「愛心型景點」拍照打卡的旅人嗎？四周山林圍繞的「豐似湖」因為曾在「白色戀人」餅乾的電視廣告中登場而一夕爆紅，神似愛心的湖面引起熱烈討論，成為北海道必追內行景點之一。
秋季時，當地會推出期間限定的直升機遊覽行程，藉由直升機的幫助下輕鬆從高空一睹令人感動的愛心湖面。飛行時間大約8分鐘，每人收費約1萬3千日圓，想順利收集到這處大規模的愛心秘境，考驗旅人膽量的同時也考驗荷包的深度！
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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秋季時，當地會推出期間限定的直升機遊覽行程，藉由直升機的幫助下輕鬆從高空一睹令人感動的愛心湖面。飛行時間大約8分鐘，每人收費約1萬3千日圓，想順利收集到這處大規模的愛心秘境，考驗旅人膽量的同時也考驗荷包的深度！
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