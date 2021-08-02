從去年下半年開始，由於市場需求大幅增加，半導體供應鏈供不應求，刺激半導體製造設備的銷量增加，沒想到現在竟傳出相關設備也因缺料出現生產延遲，有業者指出，最慢要等1年半才能拿到半導體製造設備，若狀況遲遲未改善，整體產業的投資恐會因此受到阻礙。

日刊工業新聞報導，零件材料短缺已對半導體設備製造產生不利影響，有不具名的製造商表示，「最近1、2個月常聽到設備交貨延遲的狀況，雖然無法確定是哪個零件出問題，但交貨時程已經從原本的1年延長至1年半左右。」

此外，過去半導體設備廠就曾因關鍵零件滾珠螺桿缺貨造成交期延後，原本狀況已經好轉，但今年設備商的訂單相當多，導致生產延後的狀況再次出現。

半導體測試設備供應商Advantest社長吉田芳明坦言，原訂4個月的交貨時程現在必須延長至6個月左右，他說：「過去未曾出現過的短缺問題已經發生，曾聽過使用於半導體生產的基板缺貨嚴重，在未來的2至3年內都無法緩解。」

由於半導體市場供不應求，讓不少企業選擇擴產緩解問題，這也讓製造設備需求大幅增加，導致相關零件出現短缺，先前設備仲介商Caddi曾對設備廠進行調查，發現有高達6成廠商在過去一年間面臨過缺貨狀況，顯示此狀況已成常態。

報導指出，零件與材料短缺已對半導體製造設備的交期造成影響，各大廠商雖已採取緊急措施避免延遲，但若狀況持續惡化，整體產業的投資與發展恐會因此受到阻礙。