許多專家都預期新冠疫情會流感化，不過流感化的情形是如何？英國專家警告，以英國的狀況來看，每年可能仍會有數千人死亡。

英國《衛報》（The Guardian）報導，隨著秋冬到來，人們避居室內，加劇病毒傳播，加上進入流感盛行季節，新冠疫苗接種率降低、學生返校上課，專家警告，英國可能在冬季迎來第4波疫情，並且每年重複上演同樣劇碼。

英國布里斯托大學教授芬恩（Adam Finn）表示，「我們將繼續看到新冠問題好長一段時間，雖然不像流感病毒那樣靈活，但（新冠）病毒在基因上比我們預期的還要敏捷，我認為在一段時間內，新冠將持續是個問題，每年將有數千人、甚至可能數萬人死亡。」

英國羅莎琳德富蘭克林研究所（Rosalind Franklin Institute ）教授奈史密斯（James Naismith）認同芬恩的觀點，「我們不會看到新冠再度野火燎原，因為人群中已經有足夠的群體免疫，但也不會一切安好，我們會像流感那樣有一波疫情，然後會有人死亡。」

他說難以估計確切的死亡人數，不過如果以目前每日約100人死亡的數據來看，下一波冬季疫情造成數千人死亡是合理的預估，然後某一年疫情可能特別嚴重，造成數萬人死亡。

不過英國諾丁罕大學（University of Nottingham）教授波爾（Jonathan Ball）認為每年數千人喪命的想法太過悲觀，他說隨著民眾免疫程度提升、擴大，新冠死亡數將會逐漸下降。

專家們預估，如同流感及其他呼吸道疾病，每年因新冠死亡的族群將集中在老年患者及重症患者。

不過芬恩也強調，新冠並不會讓社會陷入停擺，「我們仍舊可以盡量降低它帶來的問題，例如謹慎使用疫苗。」

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）教授希柏德（Martin Hibberd）描繪未來新冠流感化的社會將是：人類將必須和一個持續引發問題的討人厭疾病共處。「我們有流感疫苗，但英國每年平均仍有2萬人死亡。」