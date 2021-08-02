旅遊業者鳳凰(5706)股東常會通過配息0.3元，今（2）日以43.2元參考價除息交易，開盤即以勁揚4.17％的45元開出，一開盤即完成填息，隨後雖因賣壓出籠壓回平盤，仍大致持穩紅盤，截至10點15分小漲約0.4％。三大法人上周調節賣超238張。

由於疫情邊境管制尚未解除，鳳凰2021年上半年自結合併營收0.47億元、年減88.44％，為同期次低。首季本業虧損0.14億元，但虧損為1年低點，配合認列不動產處分收益0.69億元挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.87元，逆勢雙創近1年半高點。

展望下半年，鳳凰總經理卞傑民先前法說時表示，將待疫情趨緩後持續衝刺國旅，以專人專車小團體旅遊為主，開發部落深度旅遊、離島花東地區團體產品，並配合觀光局2021年自行車旅遊年主題，活用旗下貴賓通運的2台無障礙多功能遊覽車推出相關產品。

其次，雖然出境團體旅遊仍停擺，但隨著各國陸續施打疫苗後逐步解封，鳳凰密切關注並調整策略因應，如4月參與帛琉旅遊泡泡，並針對關島推出Air V&V疫苗旅遊計畫、歐盟各國對台灣「非必要旅遊」逐步解禁，推出機加酒產品因應市場需求。

卞傑民指出，鳳凰針對關島疫苗旅遊計畫推出機加酒自由行產品，7月首波3航次的5天產品已完銷，對此加推8月1航次的7天產品。同時，亦提前部署為市場復甦做準備，目前已針對2022年寒假過年、春季賞花、長短線郵輪產品進行規畫。

轉投資事業方面，鳳凰看好離島觀光需求興盛，目前決議獨資5億元興建小琉球飯店，定位休閒度假設計風格、規畫70間客房搭配無邊際泳池等設備。卞傑民表示，目前委由天成飯店集團進行整體規畫顧問，預計明年底完工營運。

而鳳凰去年投資設立「菲尼克斯私人健身空間Fitnexx」進軍健身市場，首處據點設有4個獨立包間，由駐場教練安排課程指導使用，也開放自由教練及消費者租用。由於品牌定位為「個人專屬的獨立訓練空間」，更符合後疫情時代的健身防疫需求。

法人認為，由於國內疫情5月起急遽升溫，三級警戒使國旅及內需消費需求急凍，鳳凰第二季營運難逃虧損。但隨著國內疫情已見趨緩，出遊限制鬆綁將帶動國旅需求復甦，有助後續營運動能逐步好轉。