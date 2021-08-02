日本近來疫情急速升溫，而現更燒到演藝圈，人氣女團AKB48爆發群聚感染，一口氣就增加7名成員確診，年紀最小的德永羚海才14歲，而她們原定今(2日)要舉辦的活動也緊急取消了。

繼上個月AKB48 Team8成員行天優莉奈確診後，1日官方又宣布有7名AKB48成員確診，包括大盛真步、倉野尾成美、坂口渚沙、永野芹佳、鈴木優香、上見天乃和德永羚海。

大盛真歩、倉野尾成美、永野芹佳及鈴木優香(由上至下、左至右)7月30日發燒。(圖／翻攝自推特)

坂口渚沙(圖左)和上見天乃7月31日出現發燒症狀。(圖／翻攝自推特)

其中大盛真歩、倉野尾成美、永野芹佳及鈴木優香，是在上月30日出現發燒症狀，隔天接受PCR檢查後確診，而坂口渚沙和上見天乃則是上月31日出現發熱症狀，徳永羚海是1日發燒，之後經檢測都是陽性確診。

由於確診人數眾多，醫療機構表示已經難以確認密切接觸者，目前成員們都在家隔離治療，有風險的成員也都自主健康管理，而AKB48到8日前的活動都先行取消。

日本1日通報新增10177例確診，已連續4天單日新增確診破萬，以首都圈為首各地疫情持續升溫，感染持續擴大，因此8日的東奧閉幕式，日皇德仁不會出席，會由他的弟弟秋筱宮文仁親王代替出席。