在台灣，近視比例相當高，在18歲的青少年中，近視比例高達87%，甚至有35%為超過500度之高度近視。眼科專科醫師張聰麒指出，近視的成因是眼軸變長，導致影像聚焦在視網膜之前，而變得模糊。

為了矯正近視，必須從光學原理著手，常見的方法是配戴近視眼鏡，讓影像清楚聚焦在視網膜上；另一個方法是透過改變角膜的弧度，因為角膜具有屈光的效果，所以能夠利用角膜塑型片暫時改變角膜弧度或以雷射手術改變角膜厚度來調整焦點。

想了解近視雷射手術，得先認識角膜的構造。角膜的構造分為幾層，由外而內分別是，上皮細胞層（epithelium）、前彈力層（Bowman's membrane）、基質層（stroma）、後彈力層（Descemet's membrane）、及內皮細胞層（endothelium）。

(圖/照護線上提供)

張聰麒醫師分析，上皮細胞層佈滿神經末梢，對觸覺、痛覺非常敏感，即使是一顆沙粒都會讓人極為不適；基質層是角膜的主體，約占角膜厚度的九成；前彈力層與後彈力層好比角膜的上蓋與地板，是角膜最堅韌的構造。上皮細胞層、後彈力層、內皮細胞層具有修復再生能力，而基質層、前彈力層無修復再生能力。

從1980年代開始，準分子雷射便被應用於矯正近視，經過多年發展，近視雷射手術有許多演進，目前臨床上較常見的有PRK、LASIK、與SMILE等近視雷射手術。

●PRK雷射屈光角膜切削術

PRK（雷射屈光角膜切削術，Photo Refractive Keratectomy）是較早期的作法，張聰麒醫師解釋，手術中會先用酒精溶解上皮細胞層與彈力層，再小心刮除，然後利用準分子雷術切削角膜，達到計畫的厚度。

PRK雷射屈光角膜切削術會破壞較多上皮細胞層，由於上皮細胞層相當敏感，所以術後痛感較明顯，大約會持續一週，視力才漸漸回復，張聰麒醫師解釋，接受PRK術後，前彈力層與基質層不會再生，上皮細胞層則會慢慢長回來，為了避免形成疤痕組織，需要每天使用類固醇眼藥水約半年，以降低出現白斑增生的機會。

(圖/照護線上提供)

●LASIK雷射屈光角膜層狀重塑術

LASIK（雷射屈光角膜層狀重塑術，Laser Assisted in Situ Keratomileusis）在1990年代發展出來，張聰麒醫師說明，LASIK的手術步驟是先製作角膜瓣將上皮細胞層與彈力層掀開，然後使用準分子雷術切削基質層，達到計畫的厚度後，將角膜瓣蓋回去。過去得靠手工切割製作角膜瓣，現在大多是電腦製辦，可以提升穩定度及準確度。

做完LASIK後，疼痛感較輕，大約持續一天，視力可較快回復。接受LASIK手術後不需使用類固醇眼藥水，但是乾眼症的狀況會持續3-6個月。

日常生活中還得特別留意角膜瓣的狀況，張聰麒醫師提醒，放回原位的角膜瓣，無法緊密癒合，在經過多年之後，還是可以再掀開來，日常生活中的碰觸、撞擊、揉眼睛都可能導致角膜瓣位移。

「臨床上角膜位移的案例並不少見，曾經有位白內障患者於十年前開過LASIK近視雷射手術，但在進行白內障手術的過程中，器械稍微碰到角膜瓣的邊緣，角膜瓣就掀開了。」張聰麒醫師分享，「我們小心地將角膜瓣蓋回去，隔天檢查視力依舊是1.0。」

●SMILE微創角膜透鏡萃取術

SMILE（微創角膜透鏡萃取術，SMall Incision Lenticule Extraction）的發展讓近視雷射手術朝微創手術的方向前進，張聰麒醫師說，SMILE使用能量較低的飛秒雷射於基質層精準雕刻出一個角膜透鏡，然後透過一個2-4公厘的小傷口取出角膜透鏡。

相較於PRK、LASIK，SMILE的傷口小很多，疼痛感也較少，術後隔天就不太會痛。在視覺品質的部分，SMILE的恢復較快，術後幾個小時大概可恢復到0.8-0.9的視力，到了隔天大約八成的人可以恢復到1.0的視力。

(圖/照護線上提供)

值得注意的重點是，SMILE的傷口較小，能夠維持前彈力層大致完整，張聰麒醫師比喻，前彈力層與後彈力層是整個角膜最堅韌的構造，就像是角膜的上蓋與地板，由於PRK會溶解前彈力層、LASIK則會掀開前彈力層，皆影響角膜的強度，SMILE則可以保留前彈力層，有助維持角膜的強度。

SMILE微創角膜透鏡萃取術的缺點是手術難度較高，因為屬於微創手術，相當仰賴醫師的技術與經驗，張聰麒醫師分析，LASIK雷射屈光角膜層狀重塑術是將整個角膜瓣翻開，而且經過長期發展，許多步驟已可自動化，至於SMILE是透過幾公厘的開口進行手術，目前仍需手工操作，對醫師的技術要求就很高。

●貼心小提醒

經過數十年的累積，近視雷射手術持續演進，希望可以減少疼痛、減少併發症、並達到更好的視覺品質。張聰麒醫師提醒，無論是早期的PRK、LASIK，到現在的SMILE手術，醫師會在完整的評估後給予合適的建議。從術前準備、到術後照顧，請務必與醫師密切配合，才能達到較理想的手術結果！