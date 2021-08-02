這到底是什麼水果？一名台北網友逛西螺的市場時被一個紅色外殼的水果吸引住目光，問老闆這是什麼，他只回「景鵬」，讓台北俗的他聽不懂上網詢問網友，意外引起熱烈討論，大家解釋這叫「蘋婆」有鄉下零食之王的稱號，「用蒸的像粟子口感」、「水川燙過剝殼就可以吃了，跟糖炒栗子一樣超香」。

這名網友日前在臉書「爆系知識家」發文，指出在雲林西螺的市場被一個超特別的水果吸引眼球，火紅色的皮內有四、五顆深色果實，長這麼大從沒看過，馬上下車直奔攤位問老闆這是什麼水果？老闆解釋這至少要煮15分鐘才能吃，但名字卻是有聽沒有懂，「殘念於我這個台北俗，聽不太懂那個口音，只聽出一個大概叫做『景鵬』？」好奇問網友到底好不好吃。

一名網友逛市場時看到一個從沒見過的水果，PO文詢問網友。（翻攝自爆系知識家）

對此，網友紛紛留言，指出這水果叫「蘋婆」，「蘋婆，水加鹽一起煮15分鐘等冷卻再食用，吃起來有點像栗子」、「蘋婆，記得產季很短，營養豐富很少人知道，我家都電鍋蒸熟撥開吃」、「用氣炸鍋氣炸蘋婆超好吃」、「這個好吃！鬆鬆的又香香的，我童年有吃過一次」、「這是鄉下人零食之王！好吃極了」、「這超好吃的，市場很少看到了，台語叫乒彭」。

但也有人警告，這水果千萬不能讓貓狗吃到，會中毒，「蘋婆，千萬小心不能給狗吃，會中毒、嚴重會喪命」、「這個不能生吃，會中毒的，這是牙買加獨有的果樹，一般是哥斯大黎加群島的果實，當地人是日常食物，但生吃會死掉。」