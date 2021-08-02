以往奧運男子100公尺都被牙買加飛人波爾特主宰的場面早已過去，1日晚間爆冷以9秒84拿下東京奧運100公尺金牌的義大利選手雅各布斯(Marcell Jacobs)，更是外界相當陌生的面孔，誰能想到這名從預賽到決賽一路改寫個人最佳紀錄的短跑好手，3年前還在練跳遠！

雅各布斯成為義大利史上首位拿下奧運100公尺金牌的選手，也是最近29年以來首位拿下這面金牌的歐洲選手，卻連僅以0.04秒差距屈居銀牌的美國好手柯利爾都說：「我對他一無所知，我第一次跟他同場較勁在上個月鑽石聯賽摩洛哥站，但他今天表現太棒了。」

也難怪大家對於這名26歲的短跑好手如此陌生，因為雅各布斯的父親是來自美國德州的退役軍人，母親則是義大利護理師，從小都打籃球的他，直到接觸到田徑才練跳遠，甚至拿過義大利室內賽全國冠軍，直到2018年才毅然決定改練短跑項目。

其實雅各布斯也走過相當叛逆的年輕歲月，甚至跟父親鬧到決裂，幸好投入田徑生涯之後，讓他逐漸找回自信，更在自己左小腿上面刺了老虎刺青，如今的他已經是3個小孩的父親，也在前往東京賽場之前跟母親預告奪下金牌，創造屬於他自己的傳奇故事。