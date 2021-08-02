教育部今天表示，110學年國、私立高級中等學校（含進修部）免試入學續招，計206校共提供1萬6849個招生名額名，其中，國立91校、4266名，私立115校、1萬2583名。

教育部提醒尚未透過各管道錄取且報到的學生，可把握機會參與續招，同時可報名數所學校，如招生學校報名人數未超過其續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依招生學校就學區比序積分擇優錄取，但僅能擇一校報到。

教育部表示，未於免試入學(含)之前各管道錄取且報到的學生，均得報名參加免試續招；若已向錄取學校完成報到手續且未於規定時間內辦理報到後放棄者，則不得參加。不過，若因特殊因素必須離開原錄取報到學校就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意者，仍可報名參加；如違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。

教育部表示，已請辦理免試續招的學校，於學生報名時，至台師大心測中心「錄取報到管理系統」檢核，確認報名學生是否已於某入學管道報到；若是，將無法報名參加續招。

全國15個就學區核准辦理免試入學續招學校的名單、名額、簡章，即日起可至「110年國中畢業生適性入學宣導網站」（http：／／adapt.k12ea.gov.tw／）下方連結至「110學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」(http：／／project.tnvs.tn.edu.tw／continu_stud／)查詢。