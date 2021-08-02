人民幣兌美元中間價2日報6.4660，較7月30日的6.4602，跌58點或0.09％。在岸人民幣早盤隨中間價低開，開盤貶80點，報6.4602，離岸人民幣亦走貶。

10：15，在岸人民幣報6.4673，貶59點，貶幅0.0913％。離岸人民幣報6.4711，貶191點，貶幅0.2965％。

美國聯準會（Fed）7月會議未能釋放更強有力的縮減購債訊號以及令人失望的美國經濟數據打擊美元多頭信心。不過，一些分析師表示，美元的走弱可能有些過頭了。

加拿大皇家銀行資本市場外匯策略全球主管Elsa Lignos表示，美元似乎正在從聯準會宣布縮減購債的時機中尋找暗示，而聯準會在這方面有點讓人失望。Lignos說，在Fed 28日發表聲明之前，人們曾猜測將會在9月會議上宣布縮減購債，但在Fed表示將在今後會議上評估進展之後，這看起來不太可能了，而且聯準會主席鮑爾的言論似乎也表明可能性非常低。

她稱，「如果說有什麼的話，離Fed首次升息的時間點又近了一點。這應該是美元的線索所在。」