2020東京奧運進行至8月1日為止，中華隊累計拿下2金4銀4銅獎牌，創下奧運史上新高，於是有網友在PTT好奇發問：「本屆奧運最大驚奇是誰？」，結果全場紛紛點名是美巡台灣高手潘政琮，有人甚至直呼「以為他第一天就爆了！」，怎麼也沒料到他會在最終輪衝到並列第3，還在「7人延長賽」勝出，奪下銅牌。

原PO在PTT八卦板以「潘政琮和黃筱雯是不是本屆最大驚奇？」為題發文，表示「本屆奧運高爾夫男子組銅牌潘政琮和拳擊女子蠅量級，目前確定至少有銅牌的黃筱雯，兩人的名字鮮少被媒體提及，多數人感到陌生也正常，甚至搞不好很多人不知道這兩個項目台灣有派選手去比賽」，因此好奇發文詢問：「在這種絕非奪牌熱門的項目卻順利奪牌，潘政琮與黃筱雯，算得上本屆最大驚奇吧？」

許多網友看到貼文一致認為「潘政琮」是最大驚奇無誤，紛紛回應「潘政琮真的是很驚奇，一路逆轉」、「他第一天真的不佳，後面急起直追很強」、「潘真是大驚奇」、「太誇張了，要不是第一天沒失常，他就冠軍了」、「第一天以為爆了，沒想到後面整個拉起來」、「潘這劇本都可以拍片了，有夠扯！」

回顧潘政琮東奧四天的驚奇演出，他首輪較晚出發，受到天候不佳影響，揮出不理想的高於標準桿3桿的74桿，在60名參賽選手中位居倒數第3，落後領先者11桿之多，在參賽者不乏世界級頂尖高手與各國高手如雲下，幾乎所有人認為小潘奪牌無望，但他卻靠著堅強的鬥志及企圖心意，與擔任桿弟的賢妻林怡君並肩作戰，於最後3輪上演帽子戲法，第2、3輪同樣繳出66桿（-5）之後，最終輪再飆出63桿（-8）佳績，衝至並列第3。

依東奧高球項目規定，潘政琮必須與另6名並列第3選手，進行「7搶1」延長加賽爭奪銅牌。問題是，並列第3的選手當中，日本名將松山英樹、日裔美籍森川柯森、北愛爾蘭麥克羅伊，都是美巡賽大咖好手，3人都贏過四大賽冠軍，其中森川上個月才在英國公開賽稱王，麥克羅伊也是前世界球王，雖然有人認為小潘有機會勝出，但勝算微乎其微，結果小潘經過4洞加賽，竟跌破所有人眼鏡摘銅，成了中華隊本屆東奧的「最大驚奇」

另也有人直指「+0（羅嘉翎）才是最大驚喜吧」、「羅+0吧！去觀光順便拿到牌」、「這屆一堆驚奇吧！以前一堆16強8強就出局」、「柔道（楊勇緯）也是吧，沒得過牌啊」、「羽球男雙（王齊麟、李洋）才是吧」；此外，還有網友認為「沒有什麼是驚奇，單純是你沒注意到」、「選手背後的努力你沒看見而已」。