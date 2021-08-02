藝術家施雪紅（右）的畫作「臻愛」，結合藝術家林千棉（左）的創作的裝置藝術，能喚起觀賞者少時純真的內心感動。（羅浚濱攝

6位女性藝術家在中醫大新竹附醫藝廊做「永遠少女心」特展，表達創作者的藝術理念也很療癒。（羅浚濱攝）

疫情期間，欣賞藝術能療癒心靈！中醫大新竹附設醫院邀請6位女性藝術家，2日起在該院藝廊做「永遠少女心」主題特展，展出30幅畫作、6座裝置藝術和6種主題香氣，充滿粉紅甜美感的少女心畫作及藝術裝置，讓病患和家屬可以得到心靈的慰藉！

策展的匯客市藝文設計總監蔣育鳳表示，此次以永遠的少女心為主題﹐邀約知名的愛心療癒淡彩藝術家施雪紅老師，展出21幅充滿可愛溫暖風格的畫作，藝術家黃孟玲則展出9幅女性議題的油畫，以粉彩感及飽和度強的二種對比性色調的現代手法風格，表達創作者的藝術理念

「將畫作、裝置藝術和香氣做跨域結合，是這次展作的創意！」蔣育鳳說，兩位新銳裝置藝術家林千棉、李昕諭以植物紙創作愛心、棒棒糖、花束、星星及幸運草搭配的色彩，巧妙將施雪紅和黃孟玲的畫作融合成6座裝置藝術，喚起觀賞者少時純真的內心感動。

更特別的是，這6座裝置藝術暗藏芳香療癒，由專研植物芳香療癒的蔡銀杏老師，在裝置作品中調製出代表畫作的獨特香氛，讓觀賞者在滿足視覺及觸覺之餘，更將嗅覺的感受喚起，也是一項新世代的創作。

中醫大新竹附醫院長陳自諒說，他偶而也會畫畫，這檔展出充滿粉紅甜美感的少女心畫作及藝術裝置特展，非常療癒，相信病患和家屬在觀賞後可以得到心靈的慰藉。

施雪紅除了展畫之外，也拋磚引玉做公益捐款給仁愛基金，協助弱勢病患，把愛化為行動送暖至病房，陳自諒致贈感謝獎牌表達感謝，同時也致贈獎牌給參與的藝術家。